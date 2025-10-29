◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第４戦阪神―ソフトバンク（２９日・甲子園）阪神・高橋遥人投手が日本シリーズ初登板初先発したが、１点ビハインドの５回１死一、二塁で周東の打球を左肘付近に受け、治療のためベンチへ。結局、マウンドに戻ることができずに畠と交代した。代わった右腕は柳町に左犠飛を浴び、スコアは０―２に。高橋は４回１／３を６安打で２失点となった。ＣＳ最終Ｓで８回１死まで無安打投球を演じた左腕