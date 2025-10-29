歌手の三浦祐太朗（41）が、29日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。父で俳優の三浦友和と、母の山口百恵さんの、3歳の孫からの呼ばれ方を明かした。MCの黒柳徹子（92）から「お父様は俳優の三浦友和さん。お母様が山口百恵さんっていうことで。あなた、どこ行っても、そういうふうに言われちゃうのって嫌じゃない？」と聞かれると、「いや、もう全然…。昔からですし。やっぱり僕も、父、母…尊敬して、