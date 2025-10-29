【その他の画像・動画等を元記事で観る】 米津玄師の「IRIS OUT」（劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌）が、Billboard JAPAN総合ソング・チャート「JAPAN Hot 100」（10月29公開）において、16,088ポイントで「6週連続1位」を記録。2019年1月の米津玄師「Lemon」の5連覇を抜いて、「最長連覇記録」を更新した。 ■Billboard JAPAN、オリコン合わせて7冠を達成 また、オリコン音楽ランキング（11月3日付）にお