元世界ヘビー級王者のプロレスラーが高校のレスリング部を訪問し、選手たちを直接指導しました。世界を舞台に戦うプロレスラーの指導に、選手たちは刺激を受けていました。 プロレスラーが高校レスリング部を指導 新潟市にある日本文理高校レスリング部。練習前の道場に姿を見せたのが、新日本プロレスの元IWGP世界ヘビー級王者・後藤洋央紀選手です。レスリング部の森田監督が後藤選手と同じ