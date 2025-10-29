（嘉義中央社）南部・嘉義県の国立故宮博物院南部院区（南院）は来月11日から、「故宮三宝」とされる北宋時代の山水画3点の展示を行う。28日には、日本語版の音声ガイドを声優の梶裕貴さんが担当すると発表した。故宮三宝の展示は、今年で開館100年を迎えたの記念して南院と北部院区（台北市）で開催されている特別展の一環として行われる。故宮三宝が南院で展示されるのは初めて。いずれも千年以上前の作品で、保護のために展示は