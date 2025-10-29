現金をもらい刑務所内での受刑者の生活管理などについて便宜を図ったとして、元刑務官の男が逮捕されました。現金を渡したとされる当時受刑者だった男２人も逮捕されています。 収賄の容疑で逮捕されたのは山形市陣場一丁目の自営業で元刑務官の２９歳の男です。 男は当時山形刑務所の刑務官で、当時受刑者だった３３歳の男が刑務所に収容されている間の規律や秩序の維持や生活管理などについて便宜を図ったことへの謝礼と今後も