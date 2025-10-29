10月29日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■新設―――――――――――――― ＳＢＩインシュアランスグループ [東証Ｇ]決算月【3月】10/29発表（場中） 毎年3月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、暗号資産「XRP」を保有株数と保有期間に応じて贈呈する。保有株数100株以上500株未満には一律2500円