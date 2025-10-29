画像は2022年のCESで展示された試作機 (Image: Samsung Display Newsroom) 一体いくらになるんだ...。まもなくお披露目されるのでは？とウワサされていたSamsung（サムスン）初の三つ折りスマートフォン。韓国で開催されたAPEC CEOサミットにて、ついにその実機が初披露されたようです。二つ折りではなく三つ折り。広げると10インチのタブレットサイズになる朝鮮日報によると、お披露目され