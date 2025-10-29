クマの出没が相次ぐ中、岐阜県下呂市で10月29日、臨時の校長会が開かれました。29日、下呂市内の小中学校の校長らが集まり、児童・生徒が登下校する際の安全対策について話し合いました。スクールバスや保護者による送迎などの環境を早急に整えることや、クマが出没した場合は、市の災害情報アプリを使って情報共有する体制を確認しました。また、各学校にクマ撃退スプレーや電子ホイッスルなどを配布し、クマ