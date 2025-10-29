◇プロ野球 日本シリーズ第4戦 阪神-ソフトバンク(29日、甲子園球場)阪神の畠世周投手が満塁のピンチを最少失点でしのぎました。0-1で迎えた5回表、先発の郄橋遥人投手は1アウトからフォアボールでランナーを出すと、柳田悠岐選手、周東佑京選手の連打で満塁のピンチを招きます。このとき周東選手の打球が郄橋投手の左肘付近を襲い、阪神の藤川球児監督は投手交代を余儀なくされます。郄橋投手の負傷交代により