【モデルプレス＝2025/10/29】A.B.C-Zの戸塚祥太が29日、都内にて開催された朗読会「『葉葉葉』（読み︓「ばばば」）−わたしはあなたか−」の取材会に、作・演出・出演を共同で担う詩人の黒川隆介氏、お笑いコンビ・ピースの又吉直樹とともに出席。戸塚が、よく使う言葉について話す場面があった。【写真】38歳STARTOイケメン、大人の魅力漂うスーツ姿◆戸塚祥太、よく使う言葉は？「朗読会というケースは初挑戦」と明かし