登山家の野口健氏が29日、自身のX（旧ツイッター）に新規投稿。クマに襲われて人が殺傷される被害が相次ぐ中、市街地にも出没している状況を受けて危機感を示した。 【写真】「熊に襲われ行方不明だった」ロッシー小川代表 笹崎レフェリー死去を報告 野口氏は、この日早朝、山形県南陽市の赤湯小学校近くの道路でクマが目撃され、同小学校の来校者用入口の窓ガラスに激突する姿が防犯カメラの映像で確認さ