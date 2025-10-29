全国各地で今シーズン最も寒い朝を迎えた29日朝。北海道・上川町では、こんもりと積もった雪で車の運転席が見えなくなっている様子がみられました。午前5時には積雪が23cmに達し、10月としては37年ぶりの多さになりました。朝から雪かきに追われる住民の姿も見られ、「重たい、雪が。まだ心の準備ができていない状態だったので、今しんどい」と話していました。午前8時過ぎの北海道・旭川市で撮影された映像では、雪道をそろりそろ