人気グラビアアイドルでタレントの磯山さやか（42）が22日、デビュー25周年記念写真集「余韻」（講談社）を発売した。それに併せて、誌面から「たわわ」な大胆カットを公開した。 【写真】フルーツを挟み込んだ「たわわ」ショット 写真集発売記念で公開されたのは、フルーツを胸に載せた大胆ショット。現場でとっさに生まれたという磯山本人のアドリブショットで、グラマラスボディの間にフルーツを