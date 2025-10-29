２８日、映画「愛がきこえる」での演技が評価され、ゴールドクレイン賞最優秀主演男優賞を受賞した張芸興（ちょう・げいきょう、左）。（東京＝新華社記者／李子越）【新華社東京10月29日】第38回東京国際映画祭の提携企画「東京・中国映画週間」が28日、閉幕した。東京で開かれた閉幕式とゴールドクレイン賞授賞式には中日両国の来賓や映画関係者が出席し、近年の中国映画の発展とその影響を高く評価、今後の映画分野での協力拡