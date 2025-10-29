７月、関西中華総商会の秋山景常務副会長率いる日本の代表団と海南省の関係者との会合の様子。（海口＝新華社配信）【新華社海口10月29日】中国海南省と日本との経済交流が活発化し、医療技術や食品開発、越境貿易などを焦点とした新たな協力の機運が高まっている。日本側は海南省の自由貿易港政策を高く評価し、中国市場へのさらなる浸透の足がかりとして期待を寄せている。今年夏には中国国際貿易促進委員会海南省委員会の招