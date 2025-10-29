29日発表された今週の県内のレギュラーガソリン1リットル当たりの平均小売価格は「179.4円」で前の週より「1.9円」値を下げました。170円台になるのはおよそ4か月ぶりです。石油情報センターによりますと27日時点の県内のレギュラーガソリン1リットルあたりの平均小売価格は「179.4円」でした。今年6月23日以来およそ4か月ぶりに「170円台」となりました。前の週より「1.9円」値下がりとなり隣の県と比べると前