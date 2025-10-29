ある日の朝、いつものように布団の中で目を覚ました私。少し寝坊してしまった！と慌てて飛び起きたものの、すぐに気になったのは「ちーちゃんはどこにいるの？」ということでした。 部屋の中を見渡しても姿が見えず、呼びかけても返事はなし。少し不安になりながら探していると、ふと妙な気配を感じました。 視線を上げると、そこにはじっとこちらを見下ろしているちーちゃんの姿が。思わず「いたっ！」と声を上げた