看板や壁紙、電飾など、様々な広告媒体の展示会が10月29日から新潟市で開かれています。中には、まだ新潟にないユニークな機械もあり、参加者は最新の機器や技術を体感していました。 最新技術の広告が一堂に 見る角度によって柄が変わる特殊なプリントの壁紙に、3Dプリンターで作ったコンクリート看板。29日から始まったのは、様々な広告媒体を提供する企業46社が集まったイベント「サイン・ディスプレイシ