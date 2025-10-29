飼い主の出かける準備を見守っていたというペキニーズさん、邪魔にならないように配慮するその光景は記事執筆時点で16万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。 【写真：飼い主の出かける準備を見守る犬→邪魔にならないように見守る様子】 飼い主の出かける準備を見守る犬 Xアカウント『@pinon_0411』に投稿されたのは、ペキニーズ「ピノ」くんのお姿。 この時、飼い主さんは外出の