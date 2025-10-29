石川県白山市の中学校に勤務する30代の男性教員が、女性の体を触るなどのわいせつ行為をした疑いで逮捕された事件を受け、石川県教育委員会は、この教員を懲戒免職処分としました。石川県教育委員会によりますと、白山市内の中学校の38歳の男性教員は、2025年6月24日の午後8時ごろ、金沢市内にある商業施設の建物裏手で、面識のない成人女性の体を触るなどのわいせつ行為を行ったということです。男性教員はその後、不同意わいせつ