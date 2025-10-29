現金をもらい受刑者の規律や秩序の維持や生活管理などについて便宜を図ったとして、元刑務官の男が逮捕されました。現金を渡したとされる当時受刑者だった男２人も逮捕されています。 逮捕されたのは当時山形刑務所の刑務官で現在は自営業の２９歳の男と当時受刑者で現在は無職の３３歳と３２歳の男です。 警察は３人の認否について明らかにしていません。