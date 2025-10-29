バンダは神妙な面持ちで試合を振り返った(C)Getty Images痛恨の火消し失敗だ。現地時間10月28日、ドジャースは、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第4戦に2-6と敗北。先発の大谷翔平が7回途中6安打4失点の内容で降板すると、救援陣も失点を重ね、チーム3連勝とはならなかった。これで同シリーズは、2勝2敗のタイとなっている。【動画】大谷翔平のワールドシリーズ2号＆3号をまとめてチェック同試合で痛か