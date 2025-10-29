◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第４戦阪神―ソフトバンク（２９日・甲子園）ソフトバンクが柳町達外野手の一打で貴重な追加点を奪った。１点リードの５回、１死から先発・大津が四球を選び出塁すると、続く柳田が左前安打、周東が投手強襲の内野安打を放ち、１死満塁とする。ここで打席に入った３番・柳町が、畠の代わりばな初球の高めカットボールをきっちりはじき返す左犠飛を放ち、貴重な追加点となる２点目を奪った。