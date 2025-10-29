◆国内男子プロゴルフツアーフォーティネット・プレーヤーズ・カッププロアマ戦（２９日、千葉・成田ヒルズＣＣ＝７１３７ヤード、パー７１）２週前の日本オープンでメジャー初優勝を飾った片岡尚之（フリー）が２９日、プロアマ戦で最終調整した。日本オープンは７打差６位から最終日に逆転し、メジャー初Ｖとなる２勝目を挙げた。祝福メッセージは４００〜５００件届き「すごくうれしかった」とニッコリ。優勝翌日の２０