ディケンズの長編小説「大いなる遺産」を舞台化した「夜明けの光芒」がタカラヅカ・スカイ・ステージにて放映中だ。小説「大いなる遺産」は1990年に月組で舞台化したことがあるが、今回は脚本・演出を鈴木圭が担当し、新たな切り口でこの名作を紐解いてみせる。孤児として生まれ育ち、将来は鍛冶屋になることを運命づけられた少年ピップは、美しくも高慢な少女エステラに心奪われ、いつか彼女に相応しい紳士になりたいと夢見ている