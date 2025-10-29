高市早苗首相高市早苗首相が28日の日米首脳会談で、ロシアから液化天然ガス（LNG）の輸入を当面継続する意向を伝達したことが、29日分かった。政府関係者が明らかにした。米国はロシアへの経済制裁を強めるため、日本にロシア産エネルギーの輸入停止を要望していた。輸入を止めた場合、国内の電力供給に支障が出る恐れもあり、米側に取引継続の必要性を伝えたもようだ。日本がLNG調達に充てる巨額の費用が、ロシアのウクライナ