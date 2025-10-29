２９日午後２時１０分頃、東京都渋谷区元代々木町のアパートの解体工事現場で、「浄化槽内に、赤ちゃんくらいの体形の遺体らしきものがある」と工事関係者から１１０番があった。警視庁代々木署などによると、発見されたのは乳児とみられ、大きさは約２０〜３０センチで衣服は身につけておらず、性別は不明という。同署幹部によると、作業員が重機で地中を掘り起こしていたところ、遺体のようなものが見つかった。同署が詳しい