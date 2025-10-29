10月29日午後4時過ぎ、熊本市中央区の国道3号の交差点で、横断歩道を渡っていた自転車を、乗用車が はねました。 この事故で、自転車を運転していた12歳の男子児童が、ひざを擦りむくなど、けがをして病院に運ばれています。 現場は信号機のある交差点で、目撃者の話などから、乗用車は赤信号で止まらず交差点を直進していたとみられています。 警察は、車を運転していた熊本市南区幸田の会社員、土倉太郎容疑者(52)を、過