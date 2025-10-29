メ～テレ（名古屋テレビ） 押収されたハードディスクから、女子児童の下着を盗撮したとみられる1万点の動画や静止画が見つかりました。 名古屋市の元教師、水井聖清容疑者（40）が性的姿態撮影等処罰法違反の疑いで29日に再逮捕されました。 警察によりますと、水井容疑者は今年、愛知県内の施設で女子児童4人のスカートの中を盗撮したなどの疑いが持たれています。 警察の調べに対し、「小型カメラで