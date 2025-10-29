アメリカ・デルマー競馬場で現地時間11月1日（土）に行われるブリーダーズカップに出走予定のJRA所属馬について、調教状況と関係者コメントが発表された。ブリーダーズカップクラシック（G1・ダ2000m）に出走するフォーエバーヤング（牡4・栗東・矢作芳人）は、デルマー競馬場のダートコースで単走調教とパドックスクーリングを実施。坂井瑠星騎手が騎乗した。枠順はゲート5番に決定。矢作芳人調教師は「抽選運がない方ですが