現地11月1日、アメリカ・デルマー競馬場で行われる予定のブリーダーズカップ・フィリー＆メアスプリント（G1・ダ1400m）に出走を予定していたフェブランシェ（牝5・大井・藤田輝信）が、出走を取り消すことが分かった。所属のキャロットクラブが発表したもの。フェブランシェは吉原寛人騎手とのコンビで、地方所属馬として同レースに挑む計画だった。しかし主催者側から右前脚の捌きに違和感があるとの指摘があり、この状態が