天皇・皇后両陛下主催の「秋の園遊会」が10月28日、東京・赤坂御苑で開催された。スポーツ、文化、社会貢献など多方面で功績を挙げた人々が招かれる中、地方競馬からは名古屋競馬所属の宮下瞳騎手（48）が出席した。【NARグランプリ2024】名古屋・宮下瞳騎手が優秀女性騎手賞、特別賞を受賞…「JRA女性騎手からパワーをもらっている」1370勝を挙げる現役ジョッキー宮下騎手は、「すごく光栄な場に呼んでいただき、感謝していま