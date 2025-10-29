ダンス＆ボーカルグループ「ＴＨＥＲＡＭＰＡＧＥ」の吉野北人（２８）が、２９日放送の「パンサー向井の＃ふらっと」（ＴＢＳラジオ）に出演。デビューに至るまでの過程を語った。宮崎県小林市出身の吉野は「ちっちゃい時から歌が大好きで、どこかしら芸能人になりたいなっていう感覚があった。高校生ぐらいでもう歌手になりたい」と思ったという。周囲も協力的だったそう。「（オーディションの）１次審査が大阪であった