Cygamesは、アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第17話「ジャパンカップ」のWEB予告動画、先行カット、あらすじを公開した。第17話は11月2日（日）16時30分から、TBS系全国28局ネットで放送予定。物語はいよいよ国際招待レース「ジャパンカップ」。ターフにはオグリキャップとタマモクロスがそろい踏みし、『天皇賞（秋）』以来の再会を果たす。前回の敗北を経て力をつけたオグリキャップは「今度は勝つ」とタマモクロスに宣言