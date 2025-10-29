Vライバー事務所の「ライブナウV」（東京都渋谷区）が2025年10月28日、同10日をもって所属ライバー・猫宮とあさんとの契約を解除したと公式Xで発表した。規約違反となる行為が発覚したためだといい、波紋が広がっている。「他事務所所属ライバーと恋愛関係」ライブナウVは、DeNAのVライバー配信アプリ「IRIAM」での活動をサポートする事務所で、猫宮さんは6月にデビューしたばかりだった。10月28日の発表では、猫宮さんについて「