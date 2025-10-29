不動産投資でリフォームをするメリット 不動産投資物件において、リフォームが必要とされる理由は、安定した収益を確保するためです。 一般的に、築年数が経過すると設備の老朽化や内装の劣化により、周辺の新築物件や綺麗にリフォームされた競合物件と比較して見劣りしてしまいます。リフォームをせずに放置すると、物件としての魅力が薄れてしまい、結果的に空室期間の長期化や家賃の下落を招くリス