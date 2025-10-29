メ～テレ（名古屋テレビ） 最先端技術が集まるモビリティショー。東海3県からも「未来のクルマ」が続々登場しています。 10月30日に開幕する「ジャパン モビリティ ショー2025」。 東海3県から、多くの企業が自慢の技術を出展しました。 「4輪の電動モビリティです。アクセルとブレーキ、手だけで操作できるということです」（記者） 岐阜市の「キュリオ」は、16歳以上なら運転免許がいらない乗