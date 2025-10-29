ディズニーの名作『ファンタジア』の85周年を記念し、「Disney SERIES CREATED by MUS」から特別な2つのコレクションが登場しました。ひとつはミッキーマウスの魔法が息づく「FANTASIA COLLECTION」、もうひとつはJAM HOME MADEとのコラボによる「JAM HOME MADE COLLECTION」。どちらも心躍るアートと温かみのあるストーリーが詰まった限定ラインです。 MUS×Disneyが贈る「FANTASIA COLLECTION」