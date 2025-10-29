高騰が続くたまごの価格。需要の高まる年末にかけて、さらに値上がりするとの指摘もあがっています。東京・銀座にあるこちらの喫茶店。厚切りの食パンに自家製のタマゴサラダをサンド！さらにその上にもタマゴサラダを乗せたタマゴサンドがこの店の自慢です。来店客「想像以上ですね」「どこまでいけるか（食べられるか）ちょっと挑戦です」一日に使う量はなんと800個以上！ですが、いま頭を悩ませているのが…喫茶 アメリカ