コメの価格高騰を受けてニチレイフーズは、来年2月から、冷凍おにぎりや冷凍チャーハンなどを一斉に値上げします。ニチレイは「焼おにぎり」や「本格炒め炒飯」など、コメを使った家庭用冷凍食品すべてを来年2月1日納品分から値上げすると発表しました。また、麺類やお弁当向けの一部商品も対象で、値上げ幅はおよそ8％から20％ということです。高止まりが続くコメなどの原材料価格の高騰に加え、燃料費や人件費の上昇も要因で、ニ