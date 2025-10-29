◇プロ野球 日本シリーズ第4戦 阪神-ソフトバンク(29日、甲子園球場)阪神の郄橋遥人投手がアクシデントで交代となりました。2回に山川穂高選手にホームランを打たれ、先制を許した先発の郄橋投手は5回、1アウトからフォアボールとヒットで1塁2塁のピンチを招くと、続く周東佑京選手の打球はピッチャー返しとなり、郄橋投手の左腕付近に直撃します。打球が当たった郄橋投手は治療のためベンチへ戻ると選手