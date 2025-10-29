防犯カメラが捉えていたのは、大胆すぎる“罰当たり”な犯行の一部始終でした。熊本県阿蘇市にある金運の御利益があるとされる白い蛇をまつる神社。この神聖な場所でなんとも罰当たりな犯行が…！今月16日夜、神社に入ってきた男。赤水蛇石神社 管理責任者「やはり来たかという思いもあります」そう、この男はさい銭泥棒。今月23日、窃盗の疑いで逮捕された藤原淳容疑者（43）とみられています。さい銭箱の後ろに回ると…突然