グラビアアイドルの白濱美兎さんのFLASHデジタル写真集「白濱美兎『僕らが友達だった頃』」「白濱美兎『何度でもここに来よう』」（光文社）がリリースされました。【写真】乱れ髪で19歳とは思えない色気を醸す白濱美兎さん美少女図鑑AWARD2023で3冠を獲得し、グラビア界を席巻する“鳥取が生んだ奇跡の美少女”白濱さん。『僕らが友達だった頃』のテーマは、“友達以上恋人未満”。仲良しの友人グループで山あいのキャンプ場に出