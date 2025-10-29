第15回アジア・オセアニア気象衛星利用者会議・2025年風雲気象衛星国際利用者会議で28日、風雲3号H衛星（以下「H星」）の初観測画像セットが公開された。H星に搭載された9台のリモートセンシング機器のうち6台がすでに起動し、軌道上での試験運用が行われている。中央テレビニュースアプリが伝えた。H星の初観測画像セットは、すでに起動している一部搭載機器の観測データに基づいて取得されたものだ。温度、湿度、雲など多様な大