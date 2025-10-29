中国初の国家級自動車用チップ標準認証サービスプラットフォームが10月28日、深セン市で稼働を開始しました。これは、中国の自動車用規格レベルのチップの品質認証と評価能力が新たな段階に上がったことを示しています。 同プラットフォームには自動車用規格レベルのチップ環境・信頼性試験室、失効分析試験室、情報安全試験室、性能テスト試験室など13の専門試験室が設置され、試験設備80セット以上を搭載し、30件以上の自動車用