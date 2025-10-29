お笑いタレントの餅田コシヒカリさんは10月28日、自身のInstagramを更新。テレビ番組の収録でのオフショットを公開し、注目を集めています。【写真】餅田コシヒカリのユーモアあふれる“下腹”ショット「自分の下腹に励ましてもらう時間」餅田さんは「収録前、自分の下腹に励ましてもらう時間」とつづり、1枚の写真を掲載。チェックのワンピースを着た餅田さんが、おなかを手で抱えるようなポーズで写っています。一見妊婦のようで