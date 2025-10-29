東京・中目黒にある「スターバックス リザーブ ロースタリー 東京」と「スターバックス オンラインストア」は、11月1日（土）から、ホリデーシーズンを彩るグッズコレクションを発売する。【写真】マグカップもすてき！おしゃれなシーズナルグッズ一覧■ホリデーのショータイムを演出今回数量限定で発売されるのは、“HOLIDAY SHOW for one’s joy”をテーマに、煌びやかなホリデーのショータイムを演出するエレガントなシー