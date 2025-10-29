福岡県警門司署は29日、北九州市門司区黄金町4番付近の路上で同日午後3時15分ごろ、下校中の小学生男児が見知らぬ男から蹴られる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は65歳から70歳代、身長170くらいの痩せ形。白髪頭、上下ジーンズを着用、黒色リュックサックを所持。