SPEED¤ÎÅçÂÞ´²»Ò¡Ê41¡Ë¤¬29Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤â½Ð±é¤·¤¿TBS·Ï¤Î4·î´ü¥É¥é¥Þ¡ØÂÐ´ß¤Î²È»ö¡Á¤³¤ì¤¬¡¢»ä¤ÎÀ¸¤­¤ëÆ»¡ª¡Á¡Ù¤Ç¼«¿È¤ÎÌ¼Ìò¤Ç¶¦±é¤·¤¿»ÒÌò¡¦¸Þ½½ÍòÈþºù¡Ê2¡Ë¤ÈÂ¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¤¬±é¤¸¤¿Àì¶È¼çÉØ¤ÎÌ¼Ìò¤ò±é¤¸¤¿±Ê°æ²ÖÆà¡Ê4¡Ë¤¬¡¢26Æü¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó²¾Áõ¤ò¤·¤¿3¿Í¤ÎÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡Û¥­¥å¡¼¥È¤Ê¥Ï¥í¥¦¥£¥ó